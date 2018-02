Les Jeux Olympiques d'hiver frappés par un norovirus

Selon les centres de prévention et contrôle des maladies , "le norovirus est un virus très contagieux qui peut infecter quiconque. Vous pouvez le contracter par une personne infectée, par de la nourriture ou de l'eau contaminées ou en touchant des surfaces contaminées. Le virus provoque l'inflammation de votre estomac ou vos intestins, ou les deux. Ceci entraîne des douleurs d'estomac, des nausées, des diarrhées et des vomissements. Ces symptômes peuvent être graves chez certains, notamment chez les jeunes enfants et les adultes âgés…"

Il a déclaré : "Nous sommes pleinement opérationnels avec nombre de nos athlètes et officiels présents et s'installant dans les villages olympiques, et les entraînements ont lieu dans toutes les salles."

CNN rapporte que le comité d'organisation des jeux a déclaré que "tous les gardes civils étaient dans un état stable" après avoir été conduits à l'hôpital et réunis en un seul et même endroit tandis qu'ils luttaient contre le virus. De plus, des mesures de nettoyage ont été prises et "tous les établissements et bus olympiques étaient désinfectés".

Les organisateurs ont annulé la venue de 1 200 employés afin de "prévenir la propagation" du virus, qui est très contagieux. Dimanche, des employés ont signalé qu'ils souffraient de maux de tête, de douleurs à l'estomac et de diarrhée. L'institut de recherche en santé et environnement de la province de Gangwon a appris que 41 employés, responsables de vérifier les accréditations et d'examiner les sacs, avaient des symptômes pouvant être liés au virus.

