Sarah Silverman et Michael Sheen rompent

Au cours de leur relation, le couple a souvent été victime de rumeurs de fiançailles. Silverman les a régulièrement réfutées, avec une touche d'humour, bien sûr. En 2015, par exemple, Silverman a tweeté : "Je viens de lire que je veux me marier, ce qui est hilarant, car je ne me marierai jamais. Pourquoi j'impliquerais le gouvernement dans ma vie amoureuse ? Beurk. C'est barbare. Ces trucs ne m'énervent jamais parce que on s'en fiche, mais j'ai trouvé ce commentaire sectaire. La Juive DOIT vouloir une bague !" La comique ne croit pas au mariage en tant qu'institution, elle avait dit à Playboy : "Je crois en l'amour. Je l'ai vécu, je l'ai ressenti, ça, je sais que c'est réel."

Silverman s'entendait très bien avec l'ex de Sheen. "Sarah est une femme fantastique", avait dit Kate Beckinsale dans Stylist l'an dernier. "Je l'adore, et Michael et moi, on s'entend bien depuis des années maintenant. Je le connais depuis que j'ai 22 ans. On est de la même famille. Je suis tout à fait ouvert à toute autre femme forte, sympa, sensible, indépendante et intelligente qui aura une influence sur la vie de ma fille."

The great @michaelsheen & I consciously uncoupled over Christmas. I mean, not ?over Christmas? - like that wasn?t the fight that ended it. No fight. We just live in different countries & it got hard. Felt we should just tell y?all so u stop askin, ?How?s Michael/How?s Sarah??

Ensemble depuis début 2014, l'ancien couple s'était rencontré sur le tournage de la série de Showtime Masters of Sex. Un an plus tard, Silverman a plaisanté sur leur dynamique dans Inside the Actors Studio, disant à James Lipton : "Il me donne la classe, et moi, je le rabaisse à mon niveau, malheureusement pour lui."

La comique primée a annoncé la nouvelle à ses abonnés Twitter lundi. "Le formidable @michaelsheen et moi avons consciemment rompu à Noël. Enfin, rien à avoir avec Noël, c'est pas ça qui a causé la rupture. Pas de dispute. On vit dans des pays différents et c'était dur", a-t-elle tweeté. "Je me suis dit qu'il fallait vous le dire pour que vous arrêtiez de demander : « Comment va Michael / Comment va Sarah ? »"

