Kylie Jenner partage le journal de sa grossesse dans une vidéo de 11 minutes destinée à sa fille

À la fin de la vidéo, on aperçoit le bras du bébé et on apprend que la petite fille est née le 1 er février à 16h43 et quelle pesait 3,9 kilos.

"Tu as la meilleure des mamans et tu as beaucoup de chance", annonce Kris Jenner. "Quelle bénédiction. Ça va être une aventure incroyable. J'ai hâte de te voir, de te rencontrer, de t'embrasser, de t'aimer, de t'apprendre des choses que je suis peut-être la seule à pouvoir t'apprendre et ta mère t'apprendra les choses qu'elle peut t'apprendre. On dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant, et j'ai appris ça en cours de route."

"Quand on a 20 ans, on découvre ce qu'on veut dans la vie. On ne sait pas ce qu'on veut. On est une ado indécise, et on devient une adulte", a ajouté Jordyn Woods. "Mais il y a une chose dont ta maman était sûre et c'était toi."

La vidéo dévoile également des moments intimes de la grossesse de Kylie, y compris la fois où elle a regardé son échographie, une visite chez le docteur, sa baby shower et elle dévoilant son ventre rond devant la caméra. On voit également Kylie écouter les battements de cœur de son bébé avec sa maman, Kris, et la construction du placard de bébé. Sans oublier un adorable moment où Kylie tient Chicago , le nouveau-né de Kim Kardashian et Kanye West .

