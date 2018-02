Le père de victimes essaie d'agresser Larry Nassar au tribunal

"On remercie les agents du bureau du shérif et les policiers du comté d'Eaton qui étaient au tribunal", a déclaré l'avocat de Nassar dans un communiqué de presse. "Ils se donnent beaucoup de mal pour assurer notre sécurité au tribunal et à l'extérieur."

Lauren et Madison , les filles de Randall Margraves , faisaient partie des 30 femmes à avoir témoigné dans cette affaire. Une fois que les sœurs ont fini de parler, leur père s'est levé à côté d'elles et son épouse, et a demandé à parler.

Et d'ajouter : "Je vais vous dire que je crois en la toute-puissance du Seigneur, je crois au paradis et à l'enfer, et j'espère qu'une fois que les jours de Larry Nassar seront terminés, il sera conduit dans l'un des puits les plus profonds, sombres et brûlants de l'enfer, lui et les gens qui l'ont aidé. J'espère qu'il souffrira énormément, parce qu'il a fait beaucoup souffrir ici, sur cette Terre."

"Je n'encourage personne à faire ça, j'ai beaucoup de remords, je m'excuse, j'ai eu honte", a-t-il déclaré. "Je remercie la juge Cunningham et le système judiciaire de s'être montrés indulgents envers moi. On ne doit pas devenir une société sans foi ni loi, je le sais. Je me suis emporté, mais je me suis ressaisi plus tard, dans une cellule en garde à vue."

"J'aimerais qu'on sache que je ne suis pas un héros. Mes filles sont les vraies héroïnes, ainsi que toutes les victimes qui ont survécu à ces atrocités", a déclaré Margraves. "Ce matin, je me suis levé avec l'intention d'aller travailler. Je comptais m'arrêter au tribunal pour les soutenir. Je savais que mes filles allaient faire une déclaration sur le traumatisme qu'elles ont subi. Je ne savais pas ce qu'elles allaient déclarer. On s'est avancés, Sherri , leur mère, et moi, pour soutenir nos deux filles. Quand j'ai entendu ce qu'elles ont déclaré, j'ai vu Larry Nassar qui secouait la tête, et c'est là que j'ai perdu mon sang-froid."

