Stan Lee "en forme" après un petit séjour à l'hôpital

"C'est bien de savoir que, quelque part dans le monde, il y a des gens qui tiennent à ce que je dis et ce que je fais. Et c'est bien de savoir que, quelque part dans le monde, il y a toujours des gens qui sont fans et qui tiennent à ce que d'autres personnes font, les gens qui les intéressent", a déclaré la légende vivante. "Je pense qu'avoir des fans est vraiment sensationnel. Je ne dirai jamais assez à quel point j'en suis reconnaissant."

Dans son interview par Skype avec ABC 7, le créateur de comics de 95 ans semblait enjoué. "Je me suis dit qu'un petit examen de santé ne me ferait pas de mal et finalement, j'ai bien fait parce que ça m'a valu beaucoup de publicité", a-t-il déclaré. "Je ne me rendais pas compte que le monde entier s'inquiétait de savoir si j'étais à l'hôpital ou pas." Lee, qui a assisté à l'avant-première de Black Panther au Dolby Theatre de Los Angeles lundi, n'a pas l'intention de rester à se tourner les pouces. "Je compte faire ce que je fais aussi longtemps que possible."

TMZ avait rapporté que Lee s'était fait hospitaliser mercredi soir, souffrant d'essoufflements et d'un battement de cœur irrégulier. E! News a contacté les représentants de Lee, sans réponse. "Stan va bien et il se sent bien", a déclaré son porte-parole au Hollywood Reporter dans un communiqué de presse. "Il va rester là-bas quelques jours en observation, par précaution."

"Finalement, c'était bien pour mes fans. Ils ne m'ont pas eu sur le dos", a déclaré Stan Lee en plaisantant. "Mais je me sens bien maintenant et j'ai hâte de repartir et d'affronter la compétition."

