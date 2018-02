Chadwick Boseman de Black Panther évoque ses expériences avec le racisme

"Quand je tournais Black Panther à Atlanta, j'avais l'habitude d'aller voir ma famille à Anderson pendant les jours de repos. C'est environ à deux heures de route. Et je voyais le Ku Klux Klan se réunir sur le parking d'un Walmart", raconte-t-il à Mr Porter. "Donc, on avance et on recule en même temps. Les gens ne veulent pas voir le changement, ils veulent juste se réveiller et que le changement ait eu lieu. Mais tourner Black Panther, puis passer devant le Ku Klux Klan en voiture, c'est à ça que ressemble le changement."

Si beaucoup pourraient considérer le film comme le moment de gloire de Chadwick Boseman, il a déjà eu le rôle principal dans des films comme 42 et Get on Up. Après s'être fait connaître comme auteur de pièces off-Broadway et réalisateur essayant de percer à Brooklyn, l'acteur se demande pourquoi ça a mis autant de temps. "Quand Denzel [ Washington ], Sam Jackson ou Morgan Freeman ont-ils connu le succès ? Et pourquoi ? Je n'ai pas la réponse, mais c'est une question à poser", a-t-il dit au magazine. "Le milieu du show-business recherche des acteurs blancs, mais ce n'est pas pareil pour les acteurs noirs. Nous devons vraiment cravacher."

Boseman Chadwick a ajouté : "Je dois faire cette distinction à cause du climat clivant actuel et de notre film qui essaie de rendre tous les gens complets. D'ailleurs, je dois remercier mes supporteurs blancs et noirs de l'État dont je suis originaire pour leurs témoignages d'amour et de fierté à mon égard concernant mon personnage, le film, et plus généralement ma carrière."

"J'ai été mal cité dans un article récent sur le fait d'avoir vu des réunions du Ku Klux Klan en Caroline du Sud en 2017. L'événement dont je parlais s'est déroulé pendant le tournage de Captain America: Civil War en 2015. C'était peu de temps après la tuerie de masse et le crime raciste à l'église épiscopale méthodiste africaine Emanuel de Charleston et en plein cœur du débat qui a entraîné le retrait du drapeau des confédérés du capitole de la Caroline du Sud", a-t-il écrit sur Instagram vendredi après-midi. "Le rassemblement dont je parlais était exacerbé par ces événements et représente une partie de ses citoyens blancs et non la totalité. Le journaliste qui a écrit l'article a peut-être mal compris la chronologie. Mais l'histoire du drapeau des confédérés ne s'est pas passée pendant le tournage de Black Panther en 2017 et n'était en aucune manière liée au film."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕