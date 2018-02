Jamie Dornan portait un "gros cache-pipi" pour les scènes de sexe de Cinquante Nuances plus claires

Avant de le mettre pour tourner les scènes de sexe avec Dakota Johnson, l'acteur fermait les yeux et essayait de penser à autre chose. "On fait un petit nœud et... ouais."

Malheureusement, Jamie a précisé qu'il avait déjà été utilisé. "J'aimerais en arriver à un point dans ma carrière où j'ai le mien que j'emmène avec moi. Je pense que j'avais raison de penser comme ça : pour le premier film, il y avait une sélection, et j'en ai choisi un. Je pensais qu'en les retirant de l'emballage, ils seraient neufs, qu'ils auraient l'odeur du neuf. J'en ai choisi un dont j'aimais l'aspect et la forme, et à l'intérieur, il y avait marqué : « Prisonnier n° 3. » C'était cousu à l'intérieur. Je me suis dit : « Merde. Il a déjà été utilisé ? » Quand on imagine le gars qui a joué le prisonnier n° 3 dans un film... Je ne sais pas trop. C'est pas sexy !", a poursuivi Jamie Dornan. "Le prisonnier n° 1, peut-être."

Quand Jamie Dornan est apparu dans le Jimmy Kimmel Live! mercredi pour faire la promo de Cinquante Nuances plus claires de Focus Features, Jimmy Kimmel lui a demandé de parler de l'aspect technique de la simulation d'actes sexuels avec Dakota Johnson , sa partenaire à l'écran. "Ça va sembler bizarre, mais c'est pratiquement un rapport frère-sœur. Je suis marié et elle a eu pas mal de relations amoureuses depuis qu'on se connaît, c'est arrivé dans nos vies respectives. On a cet amour mutuel et ce respect pour l'autre", a déclaré Jamie Dornan avant d'ajouter : "J'ai l'impression qu'on se connaît très bien, d'un point de vue intime."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕