Dwayne Johnson revient sur la tentative de suicide de sa mère

"Et là, elle marche en plein milieu de la I-65 et continue à marcher en direction du trafic. Mon cœur s'est arrêté." Les voitures faisaient des écarts pour ne pas foncer sur sa mère, et Dwayne Johnson s'est précipité pour aller la sauver. "Je l'ai attrapée avant de la tirer sur le bord de la route. Je ne me rappelle pas ce que je lui ai dit. Je me rappelle qu'elle n'a rien dit", a-t-il dit à propos de sa mère, qui a aussi survécu à un accident de voiture en 2014. "À ce moment-là, une des grandes leçons que j'ai apprises, c'est que la vie est précieuse et que tout ça peut disparaître en un instant. [Ça] m'a changé."

C'est une histoire que Dwayne Johnson a déjà racontée. "Je savais que mes parents traversaient une période très difficile de leur mariage", avait-il expliqué dans Oprah's Master Class sur OWN en 2015. "Je n'oublierai jamais. Il devait être 13 h. On était au restaurant, tous les trois, et ça a commencé. Ils ont eu une énorme dispute, pas physique, mais ils parlaient très fort." Après avoir quitté le restaurant, Dwayne Johnson est monté dans sa voiture et a suivi ses parents, qui était dans le véhicule juste devant lui. "J'avais déjà mon permis à 15 ans. On roulait sur la I-65 — une autoroute qui traverse le Tennessee — et je les regardais rouler devant moi. Là, j'ai vu leur voiture faire des embardées, et je voyais bien qu'ils se disputaient. Mon père tourne brutalement à droite et s'arrête sur le bas-côté gravillonné." La voiture étant arrêtée, sa mère en est alors sortie. "Elle avait un regard vide que je ne lui avais jamais connu."

"Ma mère a fait une tentative de suicide quand j'avais 15 ans. Elle est sortie de sa voiture sur l'Interstate 65 à Nashville et a commencé à marcher à contre-courant. De gros camions et des voitures ont fait des écarts pour ne pas lui rentrer dedans. Je l'ai attrapée avant de la tirer sur l'accotement en gravier de la route. Le plus dingue dans cette tentative de suicide, c'est que jusqu'à ce jour, elle n'en a aucun souvenir. C'est peut-être mieux ainsi", a précisé Dwayne Johnson, dont la famille a voyagé un peu partout aux États-Unis et a même vécu un temps en Nouvelle-Zélande pendant ses années formatrices. Et bien que l'acteur n'ait "pas aimé" tourner cette scène de Ballers, ça lui a rappelé que "nous devons faire de notre mieux pour faire attention aux gens qui souffrent. Aidez-les à s'en sortir, faites-les parler de leurs difficultés et rappelez-leur qu'ils ne sont pas seuls".

