Jim Carrey ne sera finalement pas poursuivi pour la mort de son ex-compagne

À l'époque, la star de 56 ans avait déclaré dans sa plainte : "Je ne cèderai pas une seconde fois à ces accusations frauduleuses orchestrées par Mark Burton, le mari de Cat sur le papier mais pas dans les faits, et sa mère qu'elle ne voyait plus. Je ne suis pas davantage responsable de ce que ces gens prêts à tout ont déterré par hasard sur la femme que j'adorais. De toute évidence, j'ai été aveuglé par mon affection. Quoi qu'il en soit, je ferai preuve d'empathie et de pardon à l'encontre de Cat et je continue à me concentrer sur les bonnes choses dans la vie."

E! News confirme que l'acteur ne subira pas de procès suite au suicide de son ex-petite amie . La jeune femme était morte d'une overdose de médicaments en 2015, et une action en justice avait été déposée un an plus tard par sa mère et son mari dont elle était séparée accusant Jim Carrey d'avoir obtenu des médicaments sur ordonnance illégalement pour elle.

