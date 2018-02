Robert Wagner considéré comme "personne d'intérêt" dans la mort de Natalie Wood

Avant son décès, Wood est apparue dans nombre de films à succès. Elle a joué Susan Walker dans le film de 1947 Le Miracle sur la 34e rue et a été nominée aux Oscars comme Meilleure actrice dans un second rôle pour avoir incarné Judy dans La Fureur de vivre. Elle a reçu deux autres nominations aux Oscars pour son travail dans La Fièvre dans le sang et Une certaine rencontre.

"Nous n'avons pas pu prouver que c'était un homicide. Et nous n'avons pas pu prouver que c'était un accident non plus", a dit l'inspecteur du département du shérif du comté de Los Angeles Ralph Hernandez à 48 Hours. "Le gros problème, c'est qu'on ne sait pas comment elle a atterri dans l'eau."

"On était si amoureux, et on avait tout", a-t-il dit durant une ancienne interview montrée par 48 Hours . "Et en une seconde, tout était fini. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là pour elle."

"Même si personne de la famille Wagner n'a entendu parler du département du shérif du comté de LA dans cette affaire, ils soutiennent les efforts de la police et sont confiants qu'ils sauront évaluer si les nouvelles informations sur la mort de Natalie Wood Wagner sont valides, et si elles viennent d'une ou de source(s) crédible(s) et non de gens qui tentent de profiter du 30e anniversaire de sa mort tragique", a dit un représentant de l'acteur à E! News en 2011.

Comme E! News l'a déjà rapporté, Wood est morte noyée en 1981 après être apparemment tombée de son yacht familial, The Splendour, pendant un voyage en bateau à Catalina avec Wagner , son ami Christopher Walken et le capitaine du bateau, Dennis Davern . Son corps a été récupéré dans l'eau le lendemain matin. Après l'autopsie, les autorités ont déterminé qu'elle avait consommé sept ou huit verres de vin, et sa mort a été considérée comme accidentelle.

"Nous enquêtons sur l'affaire depuis six ans, et je crois que c'est une personne d'intérêt désormais", a dit le lieutenant du département du shérif du comté de Los Angeles, John Corina , à la correspondante Erin Moriarty . "On sait désormais qu'il était la dernière personne à être avec Natalie avant sa disparition."

