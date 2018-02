La cause du décès de Mark Salling révélée

"Je peux confirmer que Mark Salling est décédé tôt ce matin", a dit l'avocat de l'acteur, Michael J. Proctor, à E! News dans une déclaration mardi. "Mark était un individu gentil et affectueux, quelqu'un de très créatif, qui faisait de son mieux pour réparer de graves erreurs et manques de jugement. Lui survivent sa mère, son père et son frère. La famille Salling est reconnaissante du soutien qu'elle a reçu et demande le respect de leur vie privée."

Selon le coroner de Los Angeles, la cause du décès est l'asphyxie par pendaison, et la mort est issue d'un suicide. L'affaire est close et le corps est prêt à être récupéré.

