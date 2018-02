Dwayne Johnson veut "sortir la tequila" après le casting d'Emily Blunt dans Jungle Cruise

A post shared by therock (@therock) on Jan 27, 2018 at 1:22pm PST

The Rock, qui est aussi producteur du film, a donné des nouvelles sur la nouvelle création Disney, en postant une photo de lui et du réalisateur ensemble le week-end dernier. "La magie se met en place", a déclaré l'ancien catcheur à ses abonnés. "Rencontre de 4 heures très productive avec Jaume Collet-Serra, mon réalisateur espagnol. On travaille sur ce projet depuis plus d'un an et je suis très satisfait et impressionné par sa vision, son ton, sa jugeote, son humour et son amour. Super content de faire ce film pour vous à travers le monde. C'est un honneur et un privilège de donner vie à la JUNGLE CRUISE de Disney. Faire ce film est un rêve d'enfance, alors c'est difficile de l'exprimer avec des mots. Je suis un enfoiré chanceux. Allez, au boulot. Le tournage commence en mai... #ToutleMondeÀBord #Disney #JungleCruise."

A post shared by therock (@therock) on Jan 31, 2018 at 10:41am PST

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕