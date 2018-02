Tom Hardy se fait enfin tatouer "Leo sait tout", après un pari perdu avec Leonardo DiCaprio

Ce n'est pas le premier tatouage de Tom. Il a également des images de la silhouette des immeubles de Londres, la Madone et un corbeau sur le corps. The Revenant n'est d'ailleurs pas le seul film dans lequel on retrouve Tom Hardy et Leo DiCaprio. Ils ont également joué dans Inception en 2010.

D'après un article d' Esquire de 2016, Tom Hardy et Leo DiCaprio ont fait un pari pour savoir lequel d'entre eux recevrait une nomination aux Oscars pour The Revenant. Leo avait prédit que Tom décrocherait une nomination comme Meilleur acteur dans un second rôle, ce que ce dernier ne croyait pas. L'enjeu ? Un tatouage avec le nom de l'acteur gagnant le pari et la phrase de son choix. Et c'est Leo qui a gagné.

