Nina Dobrev réalise le rêve d'une survivante du cancer en survolant Los Angeles en hélicoptère

"Hannah et moi avons passé une journée incroyable ensemble. C'est une belle âme, forte et gentille, avec une famille qui la soutient et qui l'aime énormément", a ajouté Nina. "Je suis plus que fière d'avoir passé du temps avec elle aujourd'hui. La voir sourire m'a donné le sourire et m'a réchauffé le cœur plus que je ne pourrais le décrire. Hannah, j'espère que tu t'es amusée autant que moi. Je t'adore !!! @hannah_stever"

A post shared by Nina Dobrev (@nina) on Jan 30, 2018 at 6:36pm PST

Nina a poursuivi ainsi : "Ma compatriote canadienne vient de l'Alberta (Oh, Canada !!!) et voulait voir Los Angeles. Eh bien, j'ai décidé qu'il n'y avait rien de mieux que de découvrir la ville d'en haut ! Après un incroyable déjeuner avec sa famille, on est tous montés dans un hélicoptère et on a visité tous les symboles de la ville. Venice, Santa Monica, Malibu, le Getty Museum, le panneau HOLLYWOOD, Silver Lake, l'observatoire Griffith, Downtown, etc ! (On a même survolé ma maison, ce qui était assez glauque étant donné qu'on voyait à l'intérieur depuis l'hélico)."

En plus de poster une photo de leur aventure, Nina a écrit : "Hannah avait un souhait. Aujourd'hui, nous l'avons surprise et nous l'avons exaucé. @MakeAWishCA nous a présentées, mais je voulais m'assurer que son premier voyage en Californie soit encore plus mémorable que le simple fait de passer du temps avec une personne ennuyeuse comme moi."

