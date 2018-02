Voilà ce que pensait Michelle Obama pendant l'échange de cadeau gênant avec Melania Trump

"Eh bien, il y a tout un protocole", a partagé Michelle. "C'est comme une visite d'État, donc on vous dit qu'il faut faire ceci, se tenir à tel endroit. Je n'avais jamais eu un cadeau... Je ne savais pas trop quoi faire du cadeau. Tout le monde est parti, et personne n'est venu prendre la boîte. Je me demandais si on allait prendre une photo avec... Puis mon mari m'a sauvée, il a pris la boîte, et il l'a rapportée à l'intérieur. Mais tout le monde est parti. Tout le personnel. Et je me suis dit : « Qu'est-ce que je fais de cette boîte ? »"

