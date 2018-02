Angelina Jolie exhorte l'OTAN à se concentrer sur la violence sexuelle contre les femmes

Le secrétaire général, Jens Stoltenberg , aide Jolie dans ce combat. En décembre, Jolie et lui ont coécrit et publié un article intitulé "Pourquoi l'OTAN doit défendre les droits des femmes" . Stoltenberg pense que Jolie est la porte-parole idéale pour leur cause partagée, à cause de sa "voix forte" et de son "formidable leadership pour valoriser les femmes et pour combattre la violence sexuelle".

Dans une conférence de presse suite à la réunion confidentielle, Jolie a dit : "La violence contre les femmes et les enfants, en particulier la violence sexuelle, est de plus en plus présente dans les conflits... Le viol est utilisé comme arme pour atteindre des objectifs militaires ou politiques. Cela affecte les hommes et les garçons tout autant que les femmes et les filles."

Elle a visité un camp de réfugiés syrien avec ses filles Shiloh et Zahara Jolie-Pitt , elle a rencontré l'épouse du président , Brigitte Macron , pour parler de la guerre en Syrie, et elle a parlé au siège de l'OTAN à Bruxelles mercredi. Jolie continue d'utiliser sa notoriété et sa voix pour le bien.

