Katherine Heigl, grande fan de Suits : avocats sur mesure, rejoint la distribution de la série pour la saison 8

"Je voudrais remercier Patrick et Meghan de leurs contributions extraordinaires ces sept dernières années. Non seulement ils ont été formidables dans leurs rôles de Mike et Rachel, mais ce sont aussi des êtres humains merveilleux qui seront toujours des membres chéris de la famille Suits : avocats sur mesure, et nous leur souhaitons plein de bonnes choses pour l'avenir", a dit Korsh dans une déclaration quand le renouvellement de la saison 8 a été annoncé. "En parlant d'avenir, je suis ravi de retrouver notre équipe phénoménale — Gabriel, Sarah, Rick et Dulé — qui continuera cette aventure avec tous nos fans incroyables. La saison 8 aura de tout, des alliances mouvantes aux jeux de pouvoir internes, en passant par les secrets, les trahisons et les relations fougueuses. Préparez-vous pour un nouveau personnage contradictoire qui donnera du fil à retordre à Harvey."

"De la part de toute l'équipe de Suits : avocats sur mesure, je suis extrêmement ravi d'accueillir Katherine Heigl dans notre famille, j'ai toujours été fan de son travail, et j'étais heureux de découvrir que c'était une grande fan de Suits : avocats sur mesure", a dit Korsh dans une déclaration. "J'ai hâte qu'elle joue avec toute notre équipe. Malheureusement, ce ne sera pas le cas de Harvey, Louis, Donna et Alex, puisque la mystérieuse Samantha Wheeler est une menace directe au statu quo. Une chose est sûre, l'esprit, le charme, la loyauté, la force et la vulnérabilité de Samantha seront mis à l'épreuve alors qu'elle fait son entrée en force dans le cabinet qui s'appelle actuellement Pearson Specter Litt."

Heigl jouera Samantha Wheeler, une nouvelle associée chez Pearson Specter Litt. Elle défiera le statu quo et deviendra soit "la plus grande alliée [du cabinet]... ou sa plus grande ennemie", a dit USA dans un communiqué de presse.

