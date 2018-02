Quincy Jones critique les talents de compositrice de Taylor Swift : "On a besoin de chansons, pas de hooks"

"Dans une interview à paraître dans le numéro de février du magazine GQ, j'ai fait une mauvaise blague à propos de mes conquêtes, qui, en y repensant, n'était clairement pas marrante. Les commentaires étaient insensibles et inappropriés et je m'en excuse sincèrement. Les femmes ont joué un rôle inestimable dans ma vie, sur un plan professionnel et personnel. Je n'ai que du respect, de l'admiration et de l'amour pour les femmes et tout ce qu'elles représentent. Les femmes rendent le monde meilleur. Si je laisse de la place pour grandir et m'améliorer, tous ceux qui me connaissent savent que ce sont les vrais sentiments que j'ai dans le cœur et dans l'âme et que ce sera toujours le cas."

Après que l'intervieweur a déclaré que beaucoup considèrent la chanteuse aux 10 Grammys comme "la grande compositrice de notre génération", Quincy a rétorqué en rigolant : "Chacun voit midi à sa porte." Il ne s'est d'ailleurs pas fait prier pour dire ce qui manquait à l'interprète de "Look What You made Me Do".

Tout a commencé quand le journaliste a demandé à la légende s'il appréciait la musique de Taylor Swift. Le producteur a fait la grimace et a répondu : "On a besoin de plus de chansons. Des p**ains de chansons, pas des hooks."

