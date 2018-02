Nicole Kidman dévoile un talent caché : elle est très douée pour manger des insectes

Nicole n'est pas la première actrice à montrer ses talents exotiques. Angelina Jolie et ses jumeaux, Knox et Vivienne , ont été filmés en train de déguster des grillons, des tarentules et des scorpions au Cambodge l'an dernier.

Qu'il en mange ou pas, on adore le fait que sa femme partage son secret ! La seule et unique Oprah Winfrey a également dévoilé son talent caché ( nettoyer les traces de crottes de chien ) dans le numéro de Vanity Fair consacré à ce sujet. Les deux femmes intrépides étaient dans le numéro spécial Hollywood 2018 de Vanity Fair, aux côtés d'autres stars comme Gal Gadot , Robert de Niro et Reese Witherspoon , la co-star de Nicole Kidman dans la série de HBO.

Puis, elle enchaîne avec des vers de farine, des grillons, et en dessert, des sauterelles frites. "Juste une petite remarque", précise Nicole Kidman : "Deux milliards de gens dans le monde mangent des insectes... et j'en fais partie." Et l'on se demande tout naturellement si son mari, Keith Urban , les apprécie aussi.

