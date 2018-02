7 choses qu'on a apprises sur Macaulay Culkin durant son Reddit AMA

Oui, il est toujours aussi fan de pizza : après tout, il a été membre du groupe The Pizza Underground . Pour son plat préféré, Macaulay Culkin a fait la recommandation suivante : "C'est toujours Joe's Pizza (à New York), et sans vouloir la jouer normale, j'aime la version sans rien. C'est comme ça qu'on peut juger d'un restaurant. J'y suis allé avec plein de végétariens donc ça me va, mais je n'ai rien contre des pepperonis et de la saucisse."

Il préfère le premier Maman, j'ai raté l'avion : l'acteur a décrit la comédie de Noël de 1990 comme étant "plus fun" que sa suite : "On ne savait pas dans quoi on s'embarquait et on a beaucoup moins voyagé ; tout a été tourné à Chicago." Il a ensuite ajouté : "Et il y avait 100 [%] de Trump en moins."

