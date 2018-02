Jennifer Hudson jouera bien Aretha Franklin dans un biopic

À un moment, Aretha Franklin avait suggéré qu' Audra McDonald était pressentie pour le rôle sur grand écran. Le projet, qui n'a pas encore de date de sortie, est en préparation depuis au moins sept ans. Il y a deux ans, la grande chanteuse avait confirmé que le film allait enfin se faire. "On s'est mis d'accord sur les éléments clés. Il reste très peu de choses [à négocier]", avait-elle précisé à l'Associated Press (via Billboard ). "Ils m'ont donné le contrôle de l'aspect créatif et c'est tout ce que je voulais."

À l'origine, Aretha Franklin avait déclaré vouloir qu' Halle Berry joue son rôle, bien que l'actrice en question ait exprimé ses doutes quant au fait de devoir chanter dans le film. "Je lui ai dit : « Non, personne ne s'attend à ce que tu chantes, Halle. Je n'ai jamais pensé à toi en tant que chanteuse »", avait-elle expliqué à Billboard en 2011, ajoutant que le film utiliserait principalement ses propres enregistrements. "Dans beaucoup de films, on utilise l'artiste original et les chansons sont chantées en play-back. On ferait ainsi pour Halle. Si ce n'est pas elle, si c'est Jennifer Hudson par exemple, elle pourrait chanter une chanson ou deux, mais on utiliserait ma voix pour les autres chansons. On va utiliser les enregistrements originaux. Il se peut même que je réenregistre quelques morceaux."

Décrivant la star comme une "incroyable artiste", le producteur, qui a signé les deux chanteuses sur son label a ajouté : "Elle impressionne à chacun de ses concerts. Sa voix est absolument incroyable. Quand on me demande : « Où est la prochaine Aretha ? D'où viendra la prochaine Aretha ? », je réponds : « C'est elle. »" Jennifer "très touchée" a confirmé la nouvelle via Instagram dimanche, en annonçant à ses deux millions de followers : "Je ne sais même pas quoi dire... Demandez à Dieu !" Elle a également remercié Aretha Franklin pour le rôle.

Clive Davis a révélé la nouvelle samedi soir lors de sa fête pré-Grammys annuelle, au cours de laquelle la chanteuse a repris quelques-uns des plus grands titres de la légende de la musique, dont "Respect", "Rock Steady" et "Think". Alors qu'il présentait la chanteuse, Clive Davis a déclaré que Jennifer Hudson avait "été adoubée par Aretha elle-même".

