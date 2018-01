Rihanna retrouve Hassan Jameel à une after des Grammys 2018

Un autre convive, Malcom Edwards , a également précisé à E! News : "Rihanna était assise avec son petit ami Hassan à 1 OAK, à la table de Richie Akiva. Ils n'étaient pas exagérément romantiques mais se sont montrés affectueux l'un envers l'autre toute la soirée. Ils étaient heureux de voir Diddy et sa petite amie, Cassie, quand ils sont arrivés à la table. Ils se sont fait une accolade et se sont embrassés. Les quatre ont rigolé toute la soirée et ont apprécié la musique."

Quelques heures plus tôt, la chanteuse remportait le prix de la Meilleure collaboration rap/chant avec Kendrick Lamar pour leur titre "Loyalty", avant d'interpréter "Wild Thoughts" avec DJ Khaled et Bryson Tiller . Après la cérémonie, Rihanna, qui portait un collier LALAoUNIS et une pochette Bulgari de la collection Serpenti, et son petit ami présumé, un businessman, ont été photographiés séparément devant le club 1 OAK à New York et une source a expliqué à E! News qu'ils étaient "en couple" toute la soirée :

