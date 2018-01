8 détails qui ont rehaussé ces looks des Grammys 2018

L'accessoire le plus populaire de la soirée était la rose blanche , symbole de soutien du mouvement Time's Up, mais il y avait nombre d'ajouts uniques qui inspireront votre garde-robe. Des épingles à cheveux de Janelle Monáe aux diamants de Cardi B , ces détails ont transformé leurs ensembles, les faisant passer de tenues chics à looks mémorables qui résisteront à l'épreuve du temps.

Tout comme un chanteur a besoin d'un chœur, les célébrités ont besoin d'accessoires pour amener leur look au niveau supérieur. Des accessoires comme des broches, chapeaux et bijoux, les ont aidées à lier leur habit principal (comme une robe) à un look plus complet qui résonnait avec la star et le public. Ils ont aussi permis aux stars de personnaliser leur look, ajoutant des choses qui expriment leurs intérêts et leurs goûts.

