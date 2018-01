Les stars étaient sur un petit nuage dans des tenues angéliques aux Grammys

Vu que les célébrités ont montré leur soutien pour le mouvement Time's Up avec des roses blanches , certaines semblaient vouloir en rajouter en personnifiant l'accessoire sous forme de robe angélique. En contraste avec les robes noires de la solidarité aux Golden Globes, le symbolisme délicat et pur s'est traduit en looks fins et ultra-féminins qui ont dominé le tapis rouge.

On est habitués à ce que les célébrités se servent des cérémonies de remises de prix pour s'adonner à des looks de princesse (comme Kristen Bell ), mais les stars ont choisi une approche différente à l'évènement de dimanche soir. Elles sont sorties de leurs limousines en dentelle blanche, auréoles sur la tête et ailes dans le dos. Ciel, ce qu'on a vu, comme anges !

