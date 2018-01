Beyoncé, James Corden, Miley Cyrus, Bruno Mars, Rihanna et d'autres pris sur le vif aux Grammy Awards 2018

On ignore si ces deux-là ont chanté quelques couplets de "I'll Be Missing You".

Il se trouve que la plus grande soirée de la musique a été un événement familial. Miley Cyrus et Kesha ont toutes deux emmené leurs mamans au Madison Square Garden. D'autres stars, dont Beyoncé , DJ Khaled , Jay-Z et Pink , ont emmené leurs jeunes enfants à la cérémonie, leur permettant d'assister à la 60e édition annuelle de l'événement depuis des places privilégiées.

Des interviews sur le tapis rouge à mourir de rire de Giuliana Rancic aux performances musicales spectaculaires de Cardi B et Lil Uzi Vert en passant par Kendrick Lamar et Bruno Mars , les Grammys 2018 avaient tout pour plaire. Avant, pendant et après la cérémonie, les objectifs ont immortalisé des moments sur le vif qui n'ont pas été montrés à la télé.

