Bruno Mars, Sam Smith et d'autres poursuivent les festivités des Grammys aux afters 2018

D'autres stars sont aussi sorties dans New York pour poursuivre les festivités. Les nominées de cette année Lorde et Kesha ont été vues discutant avec des cadres du monde de la musique aux afters Universal Music Group et Sony, tandis que d'autres stars comme Dave Chappelle et Quincy Jones ont profité des objectifs présents pour prendre des photos et immortaliser la soirée inoubliable. Quant à Sam Smith , il n'a pas mis longtemps pour aller sur la piste de danse à Shinola et à l'after de Mark Ronson pour se déhancher.

Cela a été le cas de Bruno Mars , qui a dominé la cérémonie de récompenses cette année dans les sept catégories où il était nominé. L'interprète de "24k magic" avait organisé un dîner privé au nouveau restaurant branché de New York Jade Sixty, où ses collègues et lui ont dégusté de la cuisine chinoise, posté des photos et se sont bien marrés. "Bruno s'est éclaté et arborait un grand sourire", a décrit une source à E! News. James Corden y a même fait un tour !

