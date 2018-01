Janelle Monae met en avant Time's Up aux Grammy Awards 2018 : "Nous venons en paix, mais nous ne plaisantons pas''

Tout comme les stars du cinéma et de la télé avaient été encouragées à afficher leur soutien à Time's Up en portant du noir aux Golden Globes 2018 , le milieu de la musique a fait de même en adoptant un signe de solidarité similaire. Des artistes comme Lady Gaga , Nick Jonas et d'autres ont incorporé des roses blanches à leurs tenues afin de protester contre le harcèlement et les inégalités sexuelles.

"Tout comme nous avons le pouvoir de façonner la culture, nous avons aussi le pouvoir de défaire la culture qui ne nous sert pas bien", a conclu Monae. "Alors œuvrons ensemble, femmes et hommes, en tant que milieu de la musique uni qui s'engage à créer des environnements professionnels plus sûrs, des salaires égaux et un accès à toutes les femmes."

