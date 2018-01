Grammy Awards 2018 : tout ce que vous n'avez pas vu pendant la cérémonie

Avant le début de la cérémonie, on a appris que Cardi B avait perdu les deux nominations aux Grammys qu'elle avait au profit de Kendrick Lamar . Et pourtant, elle était toujours aussi enjouée, candide et hilarante sur le tapis rouge, et elle en a profité pour montrer son énorme bague de fiançailles offerte par Offset .

John et sa femme Chrissy Teigen sont partis tôt, après la performance de U2 et après avoir salué Beyoncé et Jay Z. Chrissy et Beyoncé se sont enlacées et se sont fait la bise. Chrissy a dit bonjour à Blue. John et Jay se sont serré la pince.

La foule s'est levée et a applaudi à tout rompre quand Logic a fait référence au mot "de merde", en référence à l'expression qu'aurait employé Donald Trump à propos d'Haïti et des pays africains (même s'il nie avoir fait une telle remarque). Logic a pris Alessia Cara et Khalid dans ses bras, avant de sauter en l'air de joie et de prendre dans ses bras quelques invités derrière lui.

Beyoncé , vêtue d'une robe noire, est restée assise avec son mari Jay-Z et leur fille Blue Ivy , qui portait une tenue blanche. La famille Carter n'a pas foulé le tapis rouge cette année. Pendant la performance de Sting et Shaggy , Bey a gardé ses lunettes de soleil et a dansé sur son siège. Quant à Jay, on l'a vu s'agenouiller et parler à leur fille, pendant que Bey se trémoussait. Blue balançait aussi ses pieds pour montrer ses sandalettes argentées et brillantes à son papa. Dès que la chanson s'est terminée, Jay s'est levé.

