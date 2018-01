Les meilleurs moments de la présentation de James Corden aux Grammy Awards 2018

"Sinon, ça fait une semaine que je suis à New York, alors je connais cette ville comme ma poche maintenant alors si vous avez besoin d'un guide... On peut aller à Brooklyn ou à Tribeca. À côté de Deniro. Les mecs comme nous, on sera toujours de la zone", a lancé James en reprenant les paroles d'"Empire State of Mind". "On peut aller où j'ai caché ma came, 560 State Street. Où tu veux. On peut prendre un taxi jaune, un taxi gitan... t'appelles, c'est tout."

"Cette année, on n'a pas seulement le groupe de nominés le plus divers de l'histoire des Grammys", a-t-il expliqué au cours de son discours court mais touchant de début de cérémonie. "On a aussi, pour la deuxième année consécutive, le maître de cérémonie le moins divers de toute l'histoire des Grammys."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕