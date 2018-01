Les déclarations les plus encourageantes entendues sur le tapis rouge des Grammy Awards 2018

À propos du mouvement Time's Up : "En tant qu'homme, je trouve qu'il est important d'écouter et d'être prêt à le faire et de faire de notre possible pour susciter une prise de conscience sur un sujet extrêmement important. Il affecte la vie de tellement de gens. Alors si on peut faire notre part ce soir, c'est une bonne chose."

À propos du mouvement Time's Up : "On a des enfants et on veut leur apprendre qu'ils peuvent toujours s'exprimer, prendre soin d'eux-mêmes et se défendre. C'est très important."

Sur le fait de venir avec une rose blanche pour soutenir le mouvement Time's Up : "Ça représente l'espoir et la paix, la sympathie et la résistance, et j'ai trouvé que c'était de très jolies choses que chaque personne devait avoir en soi et aussi partager avec les autres."

Sur le fait de porter une rose blanche pour la cérémonie : "J'espère qu'on va s'améliorer. Et j'espère qu'on va continuer le combat de l'égalité pour tous dans toutes les situations. En tant que gay, on a besoin de ça au sein de la communauté. Et le monde en a besoin maintenant."

Mais avant d'entrer dans la salle, des stars comme Kelly Clarkson et Sam Smith se sont arrêtées au micro de Ryan Seacrest et Giuliana Rancic pour Le tapis rouge, live. Au cours de ces interviews, les artistes ont fait des déclarations poignantes sur le mouvement Time's Up, l'égalité et la conquête de son rêve.

