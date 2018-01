Grammy Awards 2018 : les moments mode dont on ne peut s'empêcher de parler

Le tapis rouge des Grammys est aussi connu pour sa diversité. Les stars portaient tout un éventail de looks spectaculaires : des robes uniques de créateurs aux costumes aux couleurs de l'arc-en-ciel en passant par des ensembles qui défendaient une cause. On y trouvait assez de choses pour tenir jusqu'aux Oscars !

Côté mode, cette cérémonie est connue pour être extravagante, excentrique et pleine de surprises... Vous vous rappelez ces looks fous ? De ce fait, il ne faut pas décevoir les fans qui regardent. Cette année, les artistes ont mis le paquet. Les cheveux montaient plus haut, les jupes étaient plus bouffantes et les épaulettes étaient plus imposantes.

