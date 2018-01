Toutes les célébrités qui ont porté une rose blanche aux Grammy Awards 2018

Et, effectivement, les stars ont écouté. Lady Gaga , Kelly Clarkson et Reba McIntyre n'étaient que quelques-unes des célébrités à avoir complété leur look d'une fleur blanche sur le tapis rouge.

Les stars sont arrivées à la pelle aux Grammy Awards 2018 en portant une rose blanche sur leurs tenues de créateur ou en les tenant à la main en solidarité au mouvement Time's Up . Cette manifestation visuelle, qui proteste contre le harcèlement sexuel et l'inégalité dans tous les milieux, était organisée par deux grands noms de la musique, la vice-présidente de Roc Nation Meg Harkins et Karen Rait de Interscope/Geffen/A&M Records, qui a rédigé une lettre aux participants de la grande cérémonie, les encourageant à défendre cette cause.

