Tom Cruise a toujours la cheville fracturée : regardez sa cascade périlleuse pour Mission: Impossible

Jeudi, Cruise a rejoint Instagram et a révélé le titre du film : Mission: Impossible – Fallout. Il a aussi partagé des photos de ses cascades périlleuses dans le film à ses abonnés. Sur une photo, on le voit sauter d'un bâtiment à un autre, et sur l'autre, Cruise est debout sur le côté d'un hélicoptère !

A post shared by Tom Cruise (@tomcruise) on Jan 25, 2018 at 5:03am PST

L'acteur a également expliqué qu'il pourchassait le personnage de Cavill quand il s'est blessé. "Je pourchassais Henry et je devais frapper le côté du mur et me relever, mais j'ai fait l'erreur de frapper le mur avec mon pied", a-t-il expliqué. "J'ai tout de suite su que ma cheville était fracturée et je ne voulais pas refaire la prise, alors je me suis relevé et j'ai continué à tourner. Après ça, j'ai dit : « C'est fracturé. On arrête. Emmenez-moi à l'hôpital. » Et tout le monde s'est jeté sur son portable pour réserver des vacances."

"C'est encore fracturé, mais je vais bien", a déclaré Cruise sur le plateau de l'émission. "Ce n'est pas complètement remis, mais on tourne et on a une date de sortie, alors je dois tenir le coup."

A post shared by Tom Cruise (@tomcruise) on Jan 26, 2018 at 6:00am PST

Le tournage a été interrompu pour permettre à Cruise de se rétablir, mais on dirait que la star hollywoodienne n'est toujours pas complètement remise. Cruise était l'invité de l'émission The Graham Norton Show cette semaine avec ses co-vedettes du film, Rebecca Ferguson , Henry Cavill et Simon Pegg , et il a expliqué que sa blessure le tracassait encore.

