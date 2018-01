Faites une croisière Harry Potter en péniche cet été

L'itinéraire inclut des arrêts à Virginia Water Lake, où Harry rencontre Buck l'hippogriffe pour la première fois dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, la rue où se trouve la maison où Harry vivait avec son oncle Vernon et sa tante Petunia Dursley, et les studios Warner Brothers, où vous pourrez vous glisser dans les coulisses d'Harry Potter.

Le prix ? Pas moins de 4 190 $ par personne. La péniche peut accueillir huit passagers dans quatre chambres et comprend deux ponts, un salon et une salle à manger spacieux, un jacuzzi, chauffage au sol dans la cabine principale et la salle de bains, une grande télé à écran plat, un lecteur DVD et le WiFi avec accès limité.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕