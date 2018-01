Comment Taylor Kitsch s'est complètement transformé pour jouer David Koresh dans Waco

Pour en savoir plus sur Kitsch et ses co-vedettes et sur comment il est devenu un "animal" pour jouer ce rôle, regardez nos interviews des stars du film à l'avant-première.

"Le plus dur, ça a été une fois qu'il y a eu le clap de fin, quand on avait fini-fini", a-t-il déclaré. "Mais vous vous y préparez autant que possible et vous savez que vous allez avoir besoin de deux bons mois avant de redevenir vous-même, franchement."

"C'est évidemment un type incroyablement complexe et très énigmatique et charismatique et manipulateur et tout ce que vous voulez", a déclaré Kitsch à E! News en parlant de son rôle de Koresh dans Waco à l'avant-première new-yorkaise de la série. "Des mois et des mois de préparation et un tas de gens formidables autour de moi, une grande équipe, un bon scénario et, évidemment, ces événements, on a jeté la lumière sur tout ça, et c'était très motivant."

