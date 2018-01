Les stars encouragées à porter des roses blanches aux Grammys 2018 en soutien à Time's Up

La lettre, soutenue par Meg Harkins de Roc Nation et Karen Rait de Rhymthmic Promotion, Interscope/Geffen/A&M Records, continue : "Aidez-nous à défendre une représentation égale dans le lieu de travail, une direction qui reflète la diversité de notre société, des lieux de travail sans harcèlement sexuel et une plus grande sensibilisation au sens de la responsabilité, ce que nos sœurs ont commencé le 1er janvier et qui a continué aux Golden Globes et au-delà."

Un groupe surnommé Voices in Entertainment s'est joint au mouvement et a rédigé une lettre pour leurs "frères et sœurs de la musique" qui explique : "Pour continuer sur la lancée de la campagne #timesup, on encourage les artistes avec qui on travaille et nos collègues qui se rendront à la 60e cérémonie annuelle des Grammy Awards à New York de porter une rose blanche à la cérémonie de dimanche, le 28 juillet. On a choisi la rose blanche car, historiquement, c'est un message d'espoir, de paix, de compassion et de résistance."

