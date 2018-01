James Corden veut juste être invité à l'enterrement de vie de garçon du prince Harry

Et James Corden de poursuivre : "Quand quelqu'un comme le prince Harry est sur le point de se marier, on dit : « Oh, génial. On devrait s'acheter un tout petit drapeau », alors que l'Amérique dit : « C'est incroyable ! »"

"La meilleure chose concernant l'Amérique et certainement la meilleure chose dans le fait d'avoir grandi en Grande-Bretagne et d'observer l'Amérique est l'optimisme sans limites et son côté positif, ce qui m'attire particulièrement depuis ces 12 derniers mois passés ici avec ces différents changements au sein de l'administration et du gouvernement. J'ai presque envie d'aller hurler du haut de l'Empire State Building en direction de l'Amérique : ne perdez pas ça", a-t-il expliqué.

