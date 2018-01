Elton John annonce sa tournée d'adieu de trois ans, la tournée "Yellow Brick Road"

Le musicien primé de 70 ans travaille avec le parolier Bernie Taupin depuis 1967, et ensemble, ils ont produit plus de 30 albums. Au cours de sa carrière de cinq décennies, John a vendu plus de 300 millions de disques, faisant de lui l'un des artistes les plus vendus de tous les temps. Il a sorti des dizaines de hits durant sa carrière de cinq décennies, y compris "Bennie and the Jets", "The Bitch Is Back", "Can You Feel the Love Tonight", "Candle in the Wind", "Daniel", "Don't Go Breaking My Heart", "Don't Let the Sun Go Down on Me", "Goodbye Yellow Brick Road", "I Guess That's Why They Call It the Blues", "Levon", "Philadelphia Freedom", "Rocket Man", "Sad Songs", "Saturday Night's Alright for Fighting", "Something About the Way You Look Tonight" et "Your Song".

John a sorti un album de compilation, Diamonds, il y a deux mois. Après plus de 200 concerts, sa toute dernière prestation de The Million Dollar Piano doit avoir lieu le 19 mai ; le spectacle était le deuxième spectacle permanent de John au Caesar Palace de Las Vegas, après The Red Piano, qui est passé de 2004 à 2009.

Détenteur d'un Oscar et d'un Golden Globe, il a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1994. En plus de sa carrière musicale impressionnante, John a levé des centaines de millions de dollars pour la recherche contre le sida par sa fondation, qu'il a créée il y a 26 ans. En tant qu'un des hommes gay les plus proéminents du monde du show-biz, John soutient les causes LGBTQ. Il a fait son coming-out en 1988, est entré en partenariat civil avec David Furnish en 2005, et après la légalisation du mariage homosexuel au Royaume-Uni, le couple s'est marié en 2014.