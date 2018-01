Retour sur tous les looks de Rihanna aux Grammys au fil des ans

"Je suis inspiré par les nominés de cette année et le talent incroyable que chacun possède", a déclaré le PDG de la Recording Academy, Neil Portnow . "Leur musique est un vrai témoignage de l'énergie et l'importance prises par notre industrie musicale. Chaque nominé se sert de son art pour inspirer, encourager et raconter des histoires de notre monde à travers leur talent artistique. Ils nous fournissent une bande-son vibrante qui représente le plus haut niveau d'excellence et continue de toucher et d'influencer notre culture."

Mais en plus d'entendre des duos d'enfer et de savoir qui va gagner, ce qui nous passionne le plus, c'est la mode ! Et personne ne se démarque plus sur le tapis rouge (et sur scène) que la chanteuse huit fois récompensées aux Grammys qu'est Mlle Rihanna .

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕