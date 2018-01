Laverne Cox est la première star transgenre à faire la couverture de Cosmopolitan

Ce n'est pas la première fois que la star de 45 ans repousse les limites pour la communauté trans et milite pour plus de visibilité à Hollywood. En 2014, elle est devenue la première femme trans à être nominée aux Emmys pour sa performance dans Orange Is The New Black, et elle est devenue la première personne transgenre à faire la couverture de Time. Laverne Cox qui joue dans la série Affaires douteuses de CBS est également devenue la première trans à avoir un rôle récurrent de personnage trans à la télé américaine.

La star d'Orange Is the New Black et militante des droits de la communauté LGBT fait la couv' de février du Cosmo sud-africain , très sûre d'elle dans une combinaison sexy à l'occasion du numéro spécial #SayYesToLove (DitesOuiÀL'amour). Pour fêter la Saint-Valentin, la parution met en avant les droits de la communauté LGBT, et l'ours du mag a même droit à un arc-en-ciel.

