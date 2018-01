15 moments des Grammy Awards qui prouvent que tout peut arriver lors de la plus grande soirée de la musique

Après avoir appris leur nomination pour leur chanson "Something Just Like This" avec Coldplay , le groupe a tweeté : "Merci à la @RecordingAcademy et @coldplay pour ce grand honneur ! Aujourd'hui est une grande journée ! On a beaucoup de chance d'avoir cette opportunité et nos fans #grammys"

Après avoir été nominés dans la catégorie Meilleure performance par un duo/groupe country et Meilleur album de country, les chanteurs ont tweeté : "Plus que fiers de cet album et on ne peut plus honorés d'être nominés dans cette catégorie par la @RecordingAcademy ! #HeartBreak." La chanteuse Hillary Scott a également tweeté un emoji en pleurs et un cœur.

Après avoir reçu une nomination dans la catégorie Meilleur album de spectacle comique, l'humoriste a tweeté : "Waouh... Je suis bluffé. Je n'en reviens pas d'avoir reçu une nomination aux Grammys pour mon dernier stand up "What Now"... C'est de la bombe, les gars. Je suis ému et reconnaissant."

"Je suis émue et reconnaissante que mon album « Joanne » ait été nominé ainsi que ma chanson « Million Reasons »", a tweeté la chanteuse, également nominée dans la catégorie Meilleur album de pop vocale et Meilleure performance pop. "Merci beaucoup les Monstres et les votants aux Grammys pour avoir cru en ma musique et en moi. Je vous aime énormément. C'est un jour pour vraiment fêter tout ce travail, toute cette persévérance et cette reconnaissance à travers la musique."

"J'ai envie de dire put--n de merde !!!! Je suis très reconnaissante d'avoir mes fans. Et désormais, grâce à mes fans et à mes collègues et à ma famille, j'ai droit à ma toute première nomination aux Grammys, et j'en ai eu 2 !!!!!!" a tweeté l'interprète de "TiK ToK", "Merci x 100000000000 et au fait, aux nominés de toutes les catégories, félicitations."

Mais avant que les prix ne soient remis et que des artistes comme Miley Cyrus , Pink et Lady Gaga montent sur scène, on a voulu revenir sur quelques moments inoubliables des années passées.

