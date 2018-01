Les oubliés des nominations aux Oscars 2018 : Michelle Williams, James Franco, ou encore Tom Hanks

Greta Gerwig et Jordan Peele : alors que les deux réalisateurs ont été oubliés dans la catégorie aux Golden Globes, ils ont été récompensés de leurs efforts par l'Académie pour Lady Bird et Get Out, leurs films respectifs.

The Big Sick : si Kumail Nanjiani et Emily V. Gordon ont décroché une nomination dans la catégorie Meilleur scénario original, leur film et Holly Hunter ont été snobés.

Battle of the Sexes : le drame biographique autour du monde du tennis a été apprécié par les Golden Globes et les SAG Awards pour ses deux acteurs principaux, Emma Stone et Steve Carell , mais semble avoir été pris de haut pas l'Académie.

Alors qu' Andy Serkis et Tiffany Haddish annonçaient un à un les nominés aux Oscars 2018 , une poignée d'acteurs et d'actrices ont vu leur rêve professionnel devenir réalité, que ce soit pour la première fois ou, dans le cas de Meryl Streep , la 21e fois. Parmi les nouveaux arrivants, on trouve Timothée Chalamet de Call Me by Your Name et Daniel Kaluuya de Get Out, qui obtiennent leur première nomination dans la catégorie Meilleur acteur. Quant à La forme de l'eau - The Shape of Water de Guillermo Del Toro , il mène la danse avec pas moins de 13 nominations.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕