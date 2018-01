Les meilleurs moments de Kristen Bell aux SAG Awards 2018

"J'aimerais prendre deux minutes pour m'extasier sur l'une des personnes que j'aime le plus au monde. Aussi bien devant que derrière les caméras, à la réalisation, au scénario et à la production, cette personne est le talent personnifié et c'est un exemple d'ouverture d'esprit et de sincérité. Pas mal à regarder non plus", a-t-elle expliqué.

. @IMKristenBell introduces her good friends at the #sagawards pic.twitter.com/rj6ATCEcLY

Et d'ajouter : "On vit à un grand tournant de l'histoire. Allons de l'avant en restant positifs, les oreilles grandes ouvertes, assurons-nous de mener la charge avec empathie et diligence, car la peur et la colère ne gagnent jamais une course."

Après cela, l'actrice n'a pas pu s'empêcher de parler du mouvement Time's Up et du dialogue qui fait rage à Hollywood et ailleurs.

"Quand j'étais petite, j'enregistrais les films de Disney sur mon magnéto. Je chantais les paroles de tout le catalogue de Disney et je savais, j'étais convaincue qu'un jour, je ferais partie de cette magie", a expliqué celle qui prête sa voix à Anna dans la version originale de La Reine des Neiges. "Je suis Kristen Bell et je suis narcissique. Oh, pardon ! Je suis une actrice et ce soir, je suis aussi votre présentatrice", a-t-elle expliqué dans cette présentation entièrement féminine.

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕