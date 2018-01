SAG Awards 2018 : les meilleurs looks beauté du tapis rouge

Prenez, par exemple, le look beauté de Yara Shahidi sur le tapis rouge. Signé du coiffeur des stars, Nai'vasha Johnson , les cheveux volumineux de la star de Grown-ish n'étaient pas sans nous rappeler Diana Ross . Et son maquillage accentuait sa beauté naturelle. Son fard à paupières reste simple, mais son teint irradie, tandis que ses lèvres couleur framboise ajoutent une couleur vive. Son look est glamour, tout en restant facile à copier, et cela semble être, justement, le thème générale des looks beauté de ce soir.

Le tapis rouge des SAG Awards 2018 était rempli de looks beauté qui risquent de vous inspirer pour votre routine journalière. Des coiffures enchanteresses qu'on a vues sur Halle Berry et Dascha Polanco aux maquillages naturels d' Olivia Munn et de Tracee Ellis Ross , la soirée était le mélange parfait du glamour hollywoodien classique et des looks minimalistes, des choix qui raviront tout le monde.

