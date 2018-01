SAG Awards 2018 : les moments mode dont on ne peut s'empêcher de parler

Bien sûr, Margot Robbie , l'une des favorites de cette année, était là pour s'amuser. Quand on voyait le haut, l'actrice de I, Tonya semblait porter une robe dos nu blanche toute simple, mais en descendant, on découvrait des plumes, des perles et un tas de fioritures qui recouvraient sa robe à la perfection.

Dimanche, les stars sont arrivées au Shrine Auditorium avec leurs plus belles parures scintillantes et taillées sur mesure. Traditionnellement, cette cérémonie n'est pas aussi glamour que les Oscars, alors cela permet aux stars de s'amuser un peu plus avec la mode. Comme d'habitude, vous allez trouver beaucoup de strass, de dentelle et de revers en satin, mais vous risquez de tomber aussi sur quelques looks originaux.

