Joe Keery et Maika Monroe, Alison Brie et Dave Franco et d'autres couples craquants aux SAG Awards 2018

Alison Brie et son homme, Dave Franco , avaient sorti leurs plus beaux habits pour poser sur le tapis rouge. On ne savait pas ce que Sterling K. Brown et Ryan Michelle Bathe allaient pouvoir mettre pour battre leurs looks des Golden Globes, mais ils l'ont fait. Ce soir, il n'y a pas que le talent à l'honneur. Quand on voit ces belles tenues sur le tapis rouge, on sait que l'amour est aussi à l'honneur. Et ça nous plaît !

Des couples, plus de couples et encore plus de couples ! C'est bien de voir l'arrivée des stars aux SAG Awards 2018, mais rien ne vaut de voir son couple hollywoodien préféré avec des tenues coordonnées. Il est dur de se surpasser année après année, mais certains couples se classent sans faute dans notre liste des couples les mieux habillés !

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕