Seal nie "catégoriquement" les accusations de comportement sexuel déplacé

"À tous ceux et celles qui ont été violés, à tous ceux et celles qui ont été sexuellement agressés, je vous applaudis pour avoir parlé ouvertement", a-t-il déclaré. "Ce que vous avez fait demande du vrai courage, alors continuez à faire preuve de courage et continuez à vous exprimer parce que c'est la seule façon de trouver une solution. En parlant, en dialoguant, on résoudra ça."

Selon l'article de TMZ, Seal a alors demandé à cette voisine de s'asseoir à côté de lui sur le canapé. Birdsall a déclaré qu'elle avait accepté et que Seal avait recommencé à la rabaisser et à la toucher. Selon elle, elle est alors partie et ne lui a plus jamais parlé.

Selon TMZ , Tracey Birdsall , 54 ans, était la voisine de Seal fin 2016 et elle s'était liée d'amitié avec le chanteur. Elle a déclaré au journal people que Seal lui a fait des avances déplacées et qu'il avait essayé de l'embrasser alors qu'elle était dans sa maison de Los Angeles pour récupérer une essoreuse à salade qu'elle lui avait prêtée. Birdsall affirme que Seal l'a alors rabaissée parce qu'elle portait un débardeur et un short et qu'il a commencé à lui toucher les seins. Elle a déclaré à TMZ qu'elle lui avait alors demandé d'arrêter.

"Seal nie catégoriquement les accusations récentes faites contre lui par une ancienne voisine selon lesquelles il aurait eu un comportement déplacé, il y a plus d'un an", a déclaré un agent du chanteur de 54 ans interprète de "Kiss From a Rose" à E! News mardi. "Il compte se défendre vigoureusement contre ces fausses accusations."

