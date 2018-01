Kim Kardashian et Kanye West fêtent la naissance de leur 3e enfant, né par mère porteuse

On se rappellera d'une scène assez tendre de la série quand Kim s'est tournée vers sa fille, North West , et lui a demandé : "Je dois te poser une question très, très sérieuse. Tu penses que maman et papa devraient avoir un autre bébé ?"

"Kanye et moi avons toujours voulu avoir plus d'enfants, mais après l'épreuve que j'ai vécue à Paris, c'est devenu encore plus notre priorité. Je veux agrandir ma famille plus que tout pour savoir que j'ai ce monde à la maison où je suis en sécurité. Et si, pour une raison ou une autre, je quittais cette Terre plus tôt que je ne voudrais, mes enfants auraient des frères et sœurs sur qui s'appuyer, et je saurais qu'ils s'en sortiront, même si je ne suis pas là", a-t-elle expliqué.

"Tous les problèmes médicaux qu'on peut avoir, j'ai l'impression de tous les avoir, et ça me stresse énormément." Et bien qu'elle "ne pensait pas que ce serait possible" de tomber enceinte une deuxième fois, c'est arrivé, et elle a vécu une grossesse "horrible" avec Saint. "C'est ce que j'ai vécu, et je ne vais pas faire comme si ce ne n'était pas le cas."

Le dernier bébé du couple célèbre vient de naître par mère porteuse, nous confirme E! News, et la famille est aux anges. "Kanye et moi sommes heureux de vous annoncer la naissance de notre bébé, une magnifique fille en bonne santé", a annoncé Kim sur son appli mardi. "Nous sommes incroyablement reconnaissants envers notre mère porteuse qui a réalisé notre rêve avec le plus beau des cadeaux que quelqu'un puisse donner, et envers nos merveilleux médecins et infirmières pour tous leurs soins. North et Saint sont aux anges d'avoir une petite sœur." Leur fille est née le 15 janvier à 0h47, heure de Los Angeles, et pèse 3,45 kg, a ajouté Kim.

