Marvel développe un film solo sur Black Widow avec Scarlett Johansson

Concernant un scénario possible, l'actrice a précisé : "Il y a beaucoup de façons d'exploiter cette histoire. Les origines de ce personage sont très riches. Il est possible d'aller dans de nombreuses directions, on peut par exemple la faire revenir en Russie. On peut explorer le programme Widow. On peut faire énormément de choses avec. On pourrait très bien faire découvrir l'identité de ce personnage, d'où elle vient, à quel monde elle appartient." Un prequel est une "possibilité", a-t-elle ajouté. "Il y a beaucoup à dire sur ses origines."

Scarlett Johansson demande un film solo sur Black Widow depuis des années, et mercredi, de nombreux médias ont rapporté que la scénariste Jac Schaeffer a été embauchée pour écrire le scénario du futur projet. Mais rien n'est gravé dans la pierre, puisque Marvel Studios en est encore au stade initial de développement du film. Jac Schaeffer est l'auteure du scénario de Nasty Women, un remake du film Le plus escroc des deux, avec Anne Hathaway et Rebel Wilson . Elle a aussi écrit et réalisé la comédie romantique de science-fiction TiMER.

