Harvey Weinstein et Georgina Chapman passent un accord de divorce

"Nous avons parlé de la possibilité d'une séparation, et je l'ai encouragée à suivre son cœur. Au final, elle a décidé que l'on devait se séparer", a-t-il dit. "Je comprends. Je l'aime, et j'aime nos enfants, et j'espère que quand j'irai mieux, je pourrai revenir dans leur vie. Je soutiens sa décision, je suis en thérapie, et peut-être que quand j'irai mieux, nous pourrons reconstruire."

Weinstein a plus tard dit dans une déclaration : "La semaine passée, il y a eu beaucoup de souffrance pour ma famille, dont j'assume la responsabilité. Je me suis assis avec ma femme, Georgina, que j'aime plus que tout, et nous avons parlé de ce qui était le mieux pour notre famille."

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our French edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our German edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Australian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our UK edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Would you like to view this in our US edition?

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

Translate to English >

This content is available customized for our international audience. Switch to US edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Canadian edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to UK edition?

This content is available customized for our international audience. Switch to Australian edition?

Möchtest du zur deutschen Version wechseln?

Do you want to go to the German edition?

Souhaitez-vous vous rendre sur l'édition française ?

Do you want to go to the French edition?

Nós especializamos nosso site para sua região! Você gostaria de ir para E! Online Brasil?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Brazilian edition?

¡Hemos especializado nuestro sitio para tu región! ¿Quieres ir a E! Online Latino?

We have specialized our website for your region. Would you like to switch to our Latino edition?

✕